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Ayazağa sokakları sel sularına teslim oldu, vatandaşlar traktörle kurtarıldı

Sarıyer Ayazağa’da şiddetli yağış cadde ve iş yerlerini suya boğdu; bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktörle kurtarıldı, duraklardakiler bekliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayazağa sokakları sel sularına teslim oldu, vatandaşlar traktörle kurtarıldı

Ayazağa’da sağanağın yol açtıkları

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde etkili olan şiddetli yağış kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Yağmur suları, bazı ana arterleri adeta dere görünümüne çevirdi ve cadde üzerindeki iş yerleri su baskınından etkilendi. Bölgedeki ulaşımda aksamalar yaşandı; araç ve yaya hareketi güçleşti.

kurtarma çalışmaları:

Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar için yürütülen çalışmalarda, iş makinesi ve traktör gibi araçlar devreye girdi. Bu araçlarla belirli noktalardaki vatandaşlar güvenli bölgelere çıkarıldı. Aynı zamanda bazı mahalle sakinleri, selin sürdüğü alanlarda beklemeye devam ediyor.

etkilenen noktalar ve bekleyenler:

Cadde üzerindeki iş yerleri su baskınından zarar görürken, duraklarda kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde, yaya ve araç trafiğinin normale dönmesi için çalışmaların sürmesi gerekiyor. Durumun seyrine göre ek müdahaleler yapılacağı bildirilmiyor ancak bölgede tahliye ve kurtarma çabaları devam ediyor.

SARIYER AYAZAĞA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN CADDE ÜZERİNDEKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI. BÖLGEDE...

SARIYER AYAZAĞA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN CADDE ÜZERİNDEKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI. BÖLGEDE MAHSUR KALAN BAZI VATANDAŞLAR İŞ MAKİNESİ VE TRAKTÖR YARDIMIYLA KURTARILIRKEN, DURAKLARDA KALAN VATANDAŞLAR İSE KURTARILMAYI BEKLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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