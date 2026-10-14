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Ayazağa’da dere taştı, sokaklar göle döndü: halatla kurtarma anları ve sürüklenen araçlar

Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası dere taştı; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi ve mahsur kalanlar çevredekilerin bağladığı halatla kurtarıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa’da dere taştı, sokaklar göle döndü: halatla kurtarma anları ve sürüklenen araçlar

Ayazağa’da sel felci: sokaklar su altında kaldı

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa'da dere taşmasına yol açtı. Taşan dere, bazı sokakları göle çevirirken yollarda su birikintileri vatandaşların ilerlemesini engelledi. Sarıyer Ayazağa bölgesinde sele dönüşen yollarda araçlar akıntıyla sürüklenirken birçok kişi bulunduğu yerde mahsur kaldı.

mahsur kalanların kurtarılması:

Karşıya geçemeyen ve suyun içinde kalan vatandaşların yardımına çevredeki kişiler yetişti. Bağlanan halat yardımıyla mahsur kalanlar güvenli bölgelere çekildi. Kurtarma anları, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntülerde halata tutunarak yürüyen ve ekiplerin yönlendirmesiyle çekilen vatandaşlar görülüyor.

araçların selde sürüklenmesi:

Göle dönen sokaklarda bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi. Araçların sokak ortasında ilerlerken suyun akışıyla yer değiştirdiği anlar kaydedildi. Görüntülerde hem araçların hem de suyun yarattığı hasarın boyutu izlenebiliyor; selin etkilediği yolların bir süre trafiğe kapanması bekleniyor.

Olayın yaşandığı bölgede yetkililer ve vatandaşlar görüntüleri paylaşırken, benzer yağışlarda taşkın riskine karşı tedbiri elden bırakmamak gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

Sarıyer’de dere taştı: Araçlar sürüklendi, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı

Sarıyer’de dere taştı: Araçlar sürüklendi, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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