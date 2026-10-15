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Ayazağa'da karanlıkta kurtarma: mahalle dronla görüntülendi

Sarıyer Ayazağa, selin vurduğu bölgelerden; güvenlik nedeniyle elektrik kesildi. Gece enkaz kurtarma çalışmaları araç farlarıyla ve dronla kaydedildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 23:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa'da karanlıkta kurtarma: mahalle dronla görüntülendi

mahalle gece karanlığa gömüldü:

İstanbul'u etkileyen yağış ve selin merkezlerinden biri olan Sarıyer Ayazağada, güvenlik gerekçesiyle elektrik verilmeyen mahalle karanlığa gömüldü. Bölgedeki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları, sınırlı aydınlatma koşullarında devam ediyor.

enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları:

Arama kurtarma yapan araçlar ve iş makineleri, gece boyunca araç farlarının sağladığı ışıkla müdahalelerini sürdürüyor. Sınırlı görüşe rağmen ekiplerin önceliği hayat güvenliğini sağlamak ve tespit edilen alanlarda hızlı müdahale yapmak oldu.

dron görüntüleri gece koşullarını belgeledi:

Gece saatlerinde yapılan enkaz kaldırma çalışmaları ve mahallenin karanlığa gömüldüğü anlar dronla görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, sokakların çoğunlukla karanlık olduğunu ve çalışmaların araç farlarıyla aydınlanan bölümler üzerinden yürütüldüğünü gösterdi.

Enkaz temizliği ve arama kurtarma faaliyetleri bölgede öncelikli çalışma alanı olmaya devam ediyor; dron görüntüleri, ekiplerin zorlu koşullarda çalıştığını ve güvenlik önlemlerinin uygulandığını gözler önüne seriyor.

İSTANBUL’DAKİ SEL FELAKETİNİN MERKEZLERİNDEN OLAN SARIYER AYAZAĞA, ELEKTRİK KESİNTİSİYLE BİRLİKTE...

İSTANBUL’DAKİ SEL FELAKETİNİN MERKEZLERİNDEN OLAN SARIYER AYAZAĞA, ELEKTRİK KESİNTİSİYLE BİRLİKTE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ. ARAMA KURTARMA YAPAN ARAÇLARIN FARLARIYLA AYDINLANAN MAHALLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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