Ayazağa’da kurtarma çalışmaları karanlığı farlarla aydınlattı

Ayazağa'da gece nöbeti

İstanbul'u etkileyen yoğun yağış ve selin en çok zarar verdiği noktalardan Sarıyer Ayazağa, yağış sonrası elektrik kesintisiyle karanlığa gömüldü. Bölgede yürütülen enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları güvenlik gerekçesiyle şebeke elektriği sağlanmadan sürdü.

güvenlik gerekçesiyle elektrik kesintisi:

Yetkililer, yapılan açıklamada güvenlik gerekçesiyle elektrik verilmeyen mahallede olası ek riskleri azaltmak için tedbir alındığını belirtti. Kesinti nedeniyle mahalle sokakları, sokak lambaları olmadan; yalnızca araç ve iş makinelerinin aydınlatmasıyla görünür hale geldi.

enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları:

Enkaz kaldırma ekipleri ile arama kurtarma araçlarının farları, gece boyunca çalışma alanını aydınlattı. Görüntülerde ekiplerin karanlıkta yürüttüğü operasyonlar, ekipman ve iş makinelerinin farlarıyla belirlendi; araçların farlarıyla aydınlanan mahalle görüntüleri basına yansıdı. Gece yapılan çalışmalar, enkazın kaldırılması ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla kesintisiz devam etti.

Sarıyer Ayazağa’da karanlığa gömülen mahalle böyle görüntülendi