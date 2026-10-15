Ayazağa'da sel sonrası kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

İnceleme ve koordinasyon:

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa ve Kemerburgaz Caddesi'nde meydana gelen su baskınları ve hasarlar için bölgeyi gezdi. Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AFAD İl Müdürü Haluk Özener eşlik etti. Yetkililerden sahadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali, koordinasyonun AFAD öncülüğünde sürdüğünü belirtti.

Çalışmalarda emniyet, jandarma, sahil güvenlik, büyükşehir belediyesi, İSKİ, ilçe belediyeler, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının görevlilerinin aktif rol aldığı vurgulandı.

Kurtarma, kayıp ve risk yönetimi:

Vali Gül, taşınma ve güvenli alanlara yerleştirme çalışmalarının öncelikli olduğunu söyledi. Bölgede yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda yaklaşık 2 bin 500 kişinin kurtarıldığı, hâlen 3 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Yetkililer vatandaşların güvenliğinin sağlanması için hasar görmüş alanlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Gül, yağışların 3 gün daha devam edeceğini ve bu nedenle hareket tarzının 'sıfır risk' prensibine göre olması gerektiğini ifade etti. Kurtarılanların barınma ve temel ihtiyaçlarının sağlanması için geçici düzenlemeler yapılmakta olduğu bildirildi.

Hasar tespiti ve vatandaş talepleri:

Vali, hasar tespit çalışmaları sayesinde zararların kısa sürede belirlenip giderileceğini kaydetti. Hedefin, tespit edilen zararları en geç pazartesiden itibaren vatandaşların hesaplarına yatırarak acil ihtiyaçları karşılamak olduğunu söyledi.

Vatandaşların talepleri üç başlık altında toplandı: ev ve iş yerlerinin sudan arındırılması, zararların tanzim edilmesi ve gelecekte benzer olayların önüne geçmek amacıyla uzun vadeli kentsel dönüşüm çözümleri. Gül, bu taleplerin hem kısa hem de uzun vadede ele alınacağını belirtti.

Yetkililerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, ekiplerin hasar gören yapıların temizliği ve temel düzenlemeleri yaptığı aktarıldı. Vali Gül ile Emniyet Müdürü Yıldız'ın Kağıthane'de yağından etkilenen diğer bölgelerde de incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, YAĞIŞ NEDENİYLE HAYATIN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ AYAZAĞA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU