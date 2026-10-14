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Ayazağa'da stüdyo sular altında: Murat Boz yardım çağrısı yaptı

Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nı su basması sonucu Murat Boz, yüzlerce çalışanla mahsur kaldıklarını belirtti ve yetkililerden acil destek istedi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:30

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayazağa'da stüdyo sular altında: Murat Boz yardım çağrısı yaptı

Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları sular altında kaldı

İstanbul'daki sağanak yağış, Maslak-Ayazağa bölgesinde Phoenix Stüdyoları'nın bulunduğu alanı etkiledi. Stüdyoda program çekerken mahsur kaldığını duyuran şarkıcı Murat Boz, yaşananları görüntüleyerek yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

Olay anı ve yardım çağrısı:

Boz'un paylaştığı görüntülerde bölgenin büyük ölçüde su altında olduğu, stüdyoların su aldığı ve bölgedeki elektriklerin kesildiği görülüyor. Sanatçı, 'Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durum ve beklenen müdahale:

Boz'un açıklamaları, stüdyo çalışanlarının güvenliği ve ekipman hasarı konusunda endişe yarattı. Açıklamada, yetkililerden acil tahliye, elektrik ve teknik müdahale talep edildiği vurgulandı. Olay yerindeki koşulların netleşmesi için yetkili kurumların yönlendirmesi bekleniyor.

ŞARKICI MURAT BOZ, MASLAK-AYAZAĞA’DAKİ PROGRAM YAPTIĞI STÜDYONUN BULUNDUĞU BÖLGEDE SU BASKINI...

ŞARKICI MURAT BOZ, MASLAK-AYAZAĞA’DAKİ PROGRAM YAPTIĞI STÜDYONUN BULUNDUĞU BÖLGEDE SU BASKINI NEDENİYLE MAHSUR KALDIKLARINI AÇIKLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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