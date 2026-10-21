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Ayazağa'da yaşanan selin ardından Ahmet Derin için son veda

İstanbul’da geçen haftaki selde kaybolan ve cansız bedeni Haliç açıklarında bulunan 63 yaşındaki Ahmet Derin için Nurtepe Cemevi’nde tören yapıldı; cenaze Yeni Ayazağa’ya defnedildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayazağa'da yaşanan selin ardından Ahmet Derin için son veda

Cenaze töreni ve duygusal veda:

İstanbul’da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni dün Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunan 63 yaşındaki Ahmet Derin için Kağıthane’deki Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında Derin’in eşi gözyaşlarına boğuldu; yakınları tarafından sakinleştirilerek teselli edildi. Acılı aile ve yakın çevre tören boyunca taziyelerini sürdürdü.

Yetkililerin katılımı ve defin:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara ile Derin’in yakınları katıldı. Törenin ardından Derin’in cenazesi toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

Ayazağa’daki sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı

Ayazağa’daki sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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