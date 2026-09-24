Dolar 48,8485 +0,03%
Euro 55,6531 -0,01%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.741,91 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 107,02 +3,82%
--°

Ayazlı'da dereye 200 metrelik baks hattı döşeniyor, sel riski azaltılıyor

Ordu Büyükşehir ekipleri Fatsa Ayazlı Mahallesi'nde dere yatağına 1,5x1,5 m ebatlı beton bakslar döşeyip 200 metre altyapı inşa ederek sel riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ayazlı'da dereye 200 metrelik baks hattı döşeniyor, sel riski azaltılıyor

Ordu Büyükşehir'in müdahalesi:

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde, eski çöp depolama alanının yanında bulunan dere yatağında altyapı çalışması yürütüyor. Bölgeye 1,5 metreye 1,5 metre ebatlarında, toplam 200 metre uzunluğunda beton bakslar yerleştiriliyor.

yapılan çalışma:

Yerleştirilen beton bakslar, yağış anında dere yatağında biriken suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlamak üzere konumlandırılıyor. Ekipler, baksların montajı ve dere yatağındaki düzenlemelerle suyun akışını yönlendirip taşkın ve sel riskini azaltmayı hedefliyor.

neden önem taşıyor:

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ordu'da yıllık yağış miktarının yüksek olması nedeniyle il genelinde sel ve taşkınlara karşı altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı. Çalışmaların amacı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve olası afet risklerini azaltmaktır.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇENİN AYAZLI MAHALLESİ&#039;NDE ESKİ ÇÖP DEPOLAMA ALANININ...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇENİN AYAZLI MAHALLESİ'NDE ESKİ ÇÖP DEPOLAMA ALANININ YANINDA BULUNAN DEREDE ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kale çevresi yenileniyor: Kahramanmaraş kalesi çevresinde cephe yenileme çalışma...
images

Yıldırım'a 2 milyarlık vizyon: Duaçınarı kültür ve yaşam merkezi temeli atıldı
images

Vali muhtarlara çağrı yaptı: talepler koordinasyonla çözülecek
images

Çapahasan’da yıllardır beklenen beş sokağın yolları yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Salih Özcan: Fransa önünde hedef yeni bir sayfa

Çorum FK Antalya'da yoğun tempoyla kritik maçlara hazırlanıyor

Loca Fight Club 2026'da 75 kilogramda 8'li turnuva ve 1 milyon 250 bin TL ödül

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği