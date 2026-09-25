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Ayazma'ya kültür merkezi: mahalleye yeni buluşma ve hizmet alanı

Ayazma Mahallesi'ne yapılacak kültür merkezinde temel kazı başladı; betonarme yapı 650 kişilik salon, muhtarlık bölümü ve 57 araçlık otopark sunacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ayazma'ya kültür merkezi: mahalleye yeni buluşma ve hizmet alanı

Ayazma kültür merkezinde temel kazıları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'nde hayata geçirilecek yeni kültür merkezinde mobilizasyon ve temel kazı çalışmaları başladı. Proje, mahalleye sosyal ve kültürel yaşamı güçlendirecek bir alan kazandırmayı hedefliyor. Toplam 1705 metrekarelik alanda, bodrum ve zemin kat olmak üzere iki katlı betonarme bir yapı inşa edilecek.

Kapasite ve mekânsal düzenlemeler:

Merkezin en geniş mekânını çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan 758 metrekarelik salon oluşturuyor; salonun kapasitesi 650 kişi olarak planlandı. Binanın zemin katında ise ziyaretçi akışını karşılayacak 246 metrekarelik fuaye alanı yer alacak. Bu düzenleme, hem küçük ölçekli buluşmalar hem de daha büyük kültürel etkinlikler için esneklik sağlayacak.

Hizmetler ve ulaşılabilirlik:

Projede kültürel etkinliklerin yanı sıra idari ofisler ve mahalle muhtarlığı için ayrı bölümler de bulunacak; böylece vatandaşlar günlük hizmetlere aynı çatı altında erişebilecek. Binanın dışında toplam 57 araç kapasiteli bir otopark planlandı; bunun içinde 2 engelli ve 2 elektrikli araç için ayrılmış alanlar yer alacak.

Çalışmalar tamamlandığında Ayazma Mahallesi, bölgedeki sosyal yaşamın hareketlenmesine katkı sağlayacak çağdaş bir tesise kavuşmuş olacak. Proje, mahalle sakinlerinin etkinliklerde bir araya gelebileceği ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği çok amaçlı bir merkez olarak tasarlandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İZMİT İLÇESİ AYAZMA MAHALLESİ&#039;NDE HAYATA GEÇİRİLECEK VE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İZMİT İLÇESİ AYAZMA MAHALLESİ'NDE HAYATA GEÇİRİLECEK VE BÖLGEYE YENİ BİR SOSYAL YAŞAM ALANI KAZANDIRACAK OLAN AYAZMA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE TEMEL KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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