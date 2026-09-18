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Aybastı bağlantısı betonla güçlendi: kırsal mahallelerde ulaşım rahatladı

Ordu Büyükşehir ekipleri, Aybastı Alacalar Mahallesi–Sevdeş bağlantısının 1,7 kilometrelik bölümünü betonlayarak kırsal mahallelerde toz ve çamur kaynaklı ulaşım sorunlarını azalttı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Aybastı bağlantısı betonla güçlendi: kırsal mahallelerde ulaşım rahatladı

Ordu kırsalında yol konforu artırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğü beton yol çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmayla, yıllardır sürmekte olan toz ve çamur sorunlarının önüne geçilmesi ve her mevsim güvenli ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Aybastı'da yapılan çalışma:

Çalışmalar kapsamında Aybastı ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi Sevdeş bağlantı yolunu oluşturan 1,7 kilometrelik bölüm betonlandı. Büyükşehir ekipleri, yoğun yapılaşmanın bulunduğu güzergahta yürüttüğü betonlama çalışmalarını tamamlayarak yol yüzeyini mevsim koşullarına daha dayanıklı hale getirdi.

Bölge ulaşımına katkısı:

Alacalar–Sevdeş bağlantısı, sadece mahalle sakinlerinin değil çevre mahallelerin de kullanımı açısından önem taşıyor. Söz konusu güzergahın betonlanması, Gölköy ve Kabataş ilçelerine alternatif erişim sağlanmasına katkı sunarak bölgedeki ulaşım ağının güçlenmesine destek oluyor. Vatandaşlar ise uzun süredir yaşanan yol problemlerinin çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ulaşımın daha güvenli, temiz ve konforlu hale geldiğini belirtti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YOĞUN YAPILAŞMANIN BULUNDUĞU GÜZERGAHTA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YOĞUN YAPILAŞMANIN BULUNDUĞU GÜZERGAHTA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA İLE VATANDAŞLARIN YILLARDIR YAŞADIĞI TOZ VE ÇAMUR KAYNAKLI ULAŞIM SORUNLARININ GİDERİLMESİ HEDEFLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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