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Aybey mahallesinde kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

Uşak'ta Aybey Mahallesi'nde G.Y. yönetimindeki 64 DC 054 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ağaçlara çarpıp istinat duvarı korkuluklarında asılı kaldı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aybey mahallesinde kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

Kaza Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak'ta meydana geldi

Uşak'ta Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak'ta meydana gelen kazada, 20 yaşındaki G.Y. idaresindeki 64 DC 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce ağaçlara çarptı, savrulma sonucu istinat duvarındaki demir korkuluklarda asılı kaldı.

oluş şekli ve araçta oluşan durum:

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin istinat duvarındaki demir korkuluklar üzerinde asılı kalması, aracın bulunduğu bölgedeki güvenliği tehdit etti. Olay yerinde araçta ve çevrede maddi hasar oluştuğu, korkulukların aracın ağırlığını bir süre taşıdığı gözlendi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan sürücü G.Y., 112 ekiplerince alınıp Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; olayın meydana geliş nedeni hakkında soruşturma sürüyor.

UŞAK’TA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİLİN ÖNCE AĞAÇLARA, ARDINDAN İSTİNAT DUVARINDAKİ...

UŞAK’TA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİLİN ÖNCE AĞAÇLARA, ARDINDAN İSTİNAT DUVARINDAKİ DEMİR KORKULUKLARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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