Aydın BBSK hazırlık turnuvasında İlbank karşısında güçlü performans sergiledi

Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık karşılaşmasında İlbank ile karşılaştı. Karşılaşma, turnuvanın açılış maçı olarak Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynandı.

maçın özeti:

Mücadele dört sette tamamlandı. Aydın BBSK setleri 25-21, 19-25, 25-13, 25-14 sonuçlarıyla hanesine yazdırarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. İlk iki sette çekişme sürerken, üçüncü sette Aydın ekibi kontrolü ele aldı ve son sette farkı koruyarak maçı bitirdi.

skorerler ve takım performansı:

Ev sahibi takımda Guewe Diouf 21 sayıyla en skorer isim olurken, İdil Gür 13 ve Ünzile Hacıoğlu 11 sayıyla takıma katkı verdi. Üçüncü ve dördüncü setlerdeki etkili hücum ve blok organizasyonları Aydın BBSK'nın galibiyetinde belirleyici oldu. İlbank ise ikinci setteki toparlanmasına rağmen sonraki setlerde istenen sürekliliği sağlayamadı.

Hazırlık turnuvası kapsamında oynanan bu açılış maçı, Aydın BBSK için yeni sezon öncesi takım uyumunu sınama ve eksikleri görme açısından önemli bir prova niteliği taşıdı.

AYDIN BBSK, HAZIRLIK MAÇINDA İLBANK’I MAĞLUP ETTİ