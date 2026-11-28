Aydın Büyükşehir'den Efeler 1. Sanayi esnafına taziye ve destek ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cuma günü akşam saatlerinde Efeler ilçesi 1. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında iş yeri zarar gören esnafı ziyaret ederek dayanışma gösterdi. Ziyarette AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve büyükşehir bürokratları hazır bulundu.

ziyaretin içeriği ve destek adımları:

Ziyaret sırasında yetkililer, işletme sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti ve bölgedeki taziyeye katılım sağladı. Belediye heyeti, yangından etkilenen iş yeri sahipleriyle görüşerek ilk etapta sağlanacak desteklerin ve dayanışmanın sürdürüleceğini bildirdi. Sanayi sitesinde gerçekleştirilen hayır etkinliğine de Büyükşehir ekibi eşlik etti.

başkanın mesajı:

Başkan Çerçioğlu ise yangından etkilenen esnaf ve ailelerine yönelik duygularını şu sözlerle aktardı: Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan olaydan duyduğumuz üzüntüyü paylaşıyor, esnafımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, zor günlerinde dayanışma ve destek içerisinde bulunmaya devam edeceğiz

Ziyaret, bölgedeki esnafla belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve benzer olaylarda hızlı müdahale ve destek mekanizmalarının işletilmesi konusunda mesajlar verdi. Yetkililer, duruma ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ve ihtiyaç halinde ek yardım paketlerinin devreye alınacağını belirtti.

Ek olarak, ziyaretin katılımcıları arasında yer alan il ve ilçe temsilcilerinin varlığı, yerel yönetim ile siyasi ve idari aktörler arasında koordinasyonun önemini vurguladı. İş yeri sahipleri, ziyaret sırasında gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDEKİ 1. SANAYİ SİTESİ’NDE ÇIKAN YANGINDA İŞ YERİ ZARAR GÖREN ESNAF İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DAYANIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.