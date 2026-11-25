ilçe ziyaretlerinin kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkan Özlem Çerçioğlu koordinasyonunda Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde bir dizi ziyaret ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantılarda Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Ilgaz ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Onur Çankaya yer aldı. Heyet, ilçe belediye başkanları ile planlanan çalışmalar ve yürütülen hizmetlere dair görüş alışverişinde bulundu.

Sultanhisar'da yürütülen projeler:

Sultanhisar ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından bugüne kadar 687 milyon Türk Lirası tutarında yatırım yapıldı. İlçede toplam 142 kilometre yol ve 185 kilometre altyapı çalışması tamamlandı. ASKİ ekiplerinin yürüttüğü merkez içme suyu deposu ve depo şebeke hatlarının bağlantılarının yapımı, planlanan sondaj çalışmaları ile içme suyu ve yağmur suyu hattı yapım işleri görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanacak projeler arasında Adnan Menderes Bulvarı, Eskihisar yolu, Nisa ve Tamer Başoğlu Caddeleri ile Yağdere, Kılavuzlar, İncealan, Demirhan mahalleleri yolları ve Malgaçemir, Malgaçmustafa, Güvendik mahalleleri yolları bulunuyor. Bu çalışmalar Başkan Osman Yıldırımkaya ile yapılan görüşmede öncelikli başlıklar olarak ele alındı.

Yenipazar'da planlanan yatırımlar:

Yenipazar ilçesinde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından bugüne kadar 537 milyon Türk Lirası değerinde yatırım gerçekleştirildi. İlçede tamamlanan çalışmaların toplamı 126 kilometre yol ve 130 kilometre altyapı olarak kaydedildi. ASKİ tarafından sürdürülen işler kapsamında yapılacak içme suyu deposu ile Donduran, Alioğulları ve Karacaören mahallelerinde planlanan sondaj çalışmaları değerlendirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek ulaşım yatırımları arasında Eşref Ozan Caddesi ve Çulhan, Dereköy, Alioğulları, Kavaklı, Karaçakal mahalle yolları yer aldı. Bu projeler Başkan Malik Ercan ile yapılan görüşmelerde ele alındı.

"Hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu toplantılara ilişkin, "Aydınımız için çalışıyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Sultanhisar ve Yenipazar’da da yatırım ve projelerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı kentlerimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ise ilçelerinde yapılan ve planlanan çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu ve Büyükşehir ekibine teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÜST DÜZEY BÜROKRATLARI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN KOORDİNASYONUYLA, İLÇELERDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR VE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARETLERDE BULUNUYOR.