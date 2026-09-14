Aydın Efeler'de okul çevrelerinde sıkı ilk gün denetimi

Efeler'de okul çevrelerinde ilk gün denetimi

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Aydın Valiliği koordinasyonunda Efeler ilçesinde emniyet ekipleri tarafından okul çevreleri ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 304 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 85 işletme kontrol edildi. Kontroller sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

denetimin kapsamı:

Denetimler okul çevreleri ve öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu noktalara odaklandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda kimlik kontrolleri ve işletme denetimleri öncelikli konu olarak ele alındı. Tespit edilen eksiklikler ve usulsüzlükler için gerekli idari işlemler başlatıldı.

süreklilik ve amaç:

Aydın Valiliği yetkilileri, denetimlerin amacının öğrencilerin eğitim dönemini huzur ve güven içinde sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca okul çevrelerindeki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca artırılarak devam edeceği bildirildi.

(ARŞİV FOTO) - YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA AYDIN’DA OKUL VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DENETİMLER SIKLAŞTIRILIRKEN, EFELER İLÇESİNDE İLK GÜN 304 ŞAHIS SORGULANDI, 85 İŞLETME DENETLENDİ.