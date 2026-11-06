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Aydın iç kesimlerinde yükseklerde zirai don riski: çiftçiler tedbirli olmalı

Meteoroloji, 07.11.2026 gece başlayıp 09.11.2026 öğleye kadar Aydın'ın iç yüksek kesimlerinde hafif zirai don beklendiğini; çiftçilerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın iç kesimlerinde yükseklerde zirai don riski: çiftçiler tedbirli olmalı

Aydın'da zirai don uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, 07.11.2026 (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren başlayıp 09.11.2026 (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Aydın'ın iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde hafif kuvvette zirai don beklendiğini açıkladı. Uyarı tarımsal üretim yapanlar için önem taşıyor.

Etkilenen alanlar:

Bildiride belirtilen risk, Aydın ilinin iç kesimlerindeki yüksek rakımlı bölgeleri kapsıyor. Bu alanlarda hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu bitkisel üretimde zarar oluşma olasılığı bulunuyor.

Vatandaşlara uyarı ve izleme çağrısı:

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada: "Aydın’ın iç kesimlerinin yükseklerinde 07.11.2026 (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren, 09.11.2026 (Pazartesi) öğle saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle, uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere tüm ilgililerin uyarıları dikkate almasını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün il/ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini düzenli olarak takip etmesini önerdi.

AYDIN’A ZİRAİ DON UYARISI

AYDIN’A ZİRAİ DON UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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