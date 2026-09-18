Aydın için hizmet sözü: Çerçioğlu Erdoğan ile görüştü

Görüşmenin içeriği:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşme, Aydın'a yönelik projeler ve yerel hizmetlerin koordinasyonu çerçevesinde gerçekleşti.

Belediye hizmetlerine vurgu:

Ziyarette ön plana çıkan konu, kentin altyapı ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının karşılanması oldu. Belediye yönetimi ile merkezi yönetim arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, hizmetlerin hızlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleri konuşuldu.

Çerçioğlu toplantı sonrası sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Aydın Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aydınımız için çalışmaya ve vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

Yerel-merkezi uyumun önemi:

Bu tür ziyaretler, yerel yönetimlerin yürüttüğü projelerin merkezi yönetimle eşgüdüm içinde ilerlemesini sağlıyor. Çerçioğlu'nun açıklaması, Aydın'daki hizmetlerin sürdürülebilirliği ve hız kazanması yönündeki taahhüdü yeniden vurguluyor.

Görüşmenin ayrıntıları ve takip edilecek adımlar hakkında ileriye dönük planlamaların yerel düzeyde paylaşılması bekleniyor; belediye tarafından yapılacak açıklamalar vatandaşların bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ.