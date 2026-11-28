Aydın ve Münih arasında kurulan öğrenci köprüsü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi ile Almanya’daki Ludwig Münih Üniversitesi arasında gerçekleşen karşılıklı öğrenci değişimi, katılımcılara hem mesleki hem de kültürel açıdan yoğun bir deneyim sundu. Program, Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA) Aydın ile IVSA Munich iş birliğiyle yürütüldü ve her iki tarafın uygulamalı eğitim yaklaşımlarını paylaşmasına olanak sağladı.

Eğitim ve uygulamalar:

Programın ilk aşamasında 8 öğrenci, 18-24 Ekim tarihlerinde ADÜ Veteriner Fakültesi’nde ağırlandı. Misafir öğrenciler, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent’i makamında ziyaret ederek karşılıklı akademik ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini aktardı. Fakültede düzenlenen uygulamalı eğitimlerde koyunlarda genel klinik muayene, laboratuvar uygulamaları, vajinal sitoloji ve dikiş teknikleri üzerinde çalışıldı. Ayrıca 3D anatomi ve DigiLab kapsamında artırılmış gerçeklik teknolojilerinin veteriner hekimliği eğitiminde kullanımına ilişkin uygulamalı oturumlar gerçekleştirildi.

Saha gezileri ve kültürel etkileşim:

Program süresince öğrenciler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Nysa Antik Kenti ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı gibi saha çalışmalarına katıldı. Bu ziyaretler hem yerel biyolojik çeşitliliğe ilişkin gözlem fırsatı sundu hem de öğrencilerin koruma ve rehabilitasyon uygulamalarını yerinde görmesini sağladı. Düzenlenen halk oyunları etkinliğiyle misafir öğrenciler yöresel kültürü tanıma imkânı buldu.

Münih aşaması ve kazanımlar:

Programın ikinci aşamasında IVSA Aydın öğrencileri, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Münih’e giderek Almanya’daki veteriner hekimliği uygulamalarını yerinde gözlemledi. Klinik çalışmalar ve mesleki etkinliklere katılan öğrenciler, farklı eğitim sistemleri ve uygulama teknikleri hakkında doğrudan bilgi edindi. Sosyal ve kültürel programlar ise öğrencilerin iki ülke arasındaki iletişim ve iş birliğini derinleştirmesine katkı sağladı.

Katılımcılar, karşılıklı öğrenci değişim programının farklı ülkelerdeki veteriner hekimliği eğitimlerinin tanınmasına, öğrenciler arası uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine ve ADÜ Veteriner Fakültesi’nin uluslararası tanıtımına olumlu katkıda bulunduğunu belirtti.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İLE ALMANYA'DAKİ LUDWİG MAXİMİLİAN MÜNİH ÜNİVERSİTESİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMINDA ÖĞRENCİLER AKADEMİK, MESLEKİ VE KÜLTÜREL DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.