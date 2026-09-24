Aydın incirinin geleceği için paydaşlar yol haritası oluşturdu

çalıştayın hedefleri ve açılış konuşmaları

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen Aydın İnciri Çalıştayı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, çalıştayın amacını Aydın incirinin mevcut durumunu değerlendirmek ve sektörün gelişimine yönelik ortak hedefler belirlemek olarak özetledi. Çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında düzenlendi.

çalıştayın odaklandığı konular:

Gülyağı, Kırsal Kalkınma Birimi tarafından yapılan saha ziyaretleri sonucunda üreticiler, işletmeler ve kamu kurumlarıyla yürütülen görüşmelerin bir temel oluşturduğunu belirtti. Çalıştayın ana gündem maddeleri arasında değer zincirinin güçlendirilmesi, katma değerin artırılması, markalaşma kapasitesinin geliştirilmesi ve pazar payının yükseltilmesi yer aldı. Katılımcılar, üretimden tüketime kadar uzanan sürecin dar boğazlarını tespit etmek ve uygulanabilir eylemler tanımlamak üzere değerlendirmeler yaptı.

grup çalışmaları, sunumlar ve katılımcı profili:

Program kapsamında "İncire Dair Sorun ve Çözüm Önerileri" ile "Sorunların Çözümüne Yönelik Öneri, Eylem ve Projeler" başlıklı grup çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan grup sunumlarıyla ortaya çıkan öneriler, yol haritası ve eylem planı taslağına dahil edilecek. Çalıştayda ayrıca Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz kurum tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen, TKDK Aydın İl Koordinatörü Arzu Akar, kurum ve STK temsilcileri, üreticiler ile sektör temsilcileri katıldı. Katılımcılar, hem kırsal kalkınma perspektifi hem de pazar odaklı yaklaşımların bir arada ele alınmasının önemini vurguladı. Çalıştay sonucunda paydaşların katkılarıyla somut bir yol haritası ve uygulanabilir eylem planı hazırlanması hedefleniyor.

Sonuç olarak çalıştay, Aydın incirinin değerinin korunması ve artırılması yönünde çok paydaşlı bir başlangıç niteliği taşıdı; atılacak adımların takibi ve uygulanması önümüzdeki dönemde sektöre yön verecek.

GEKA, AYDIN’DA İNCİR ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ