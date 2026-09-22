Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,9159 +0,07%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.899,65 +0,42%
EUR/USD 1,1450 -0,03%
Brent Petrol 99,18 -0,07%
--°

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

Başkan Çerçioğlu, incir ihracatçılarıyla buluştu; Aydın incirinin uluslararası pazarlarda güçlendirilmesi ve ihracatın artırılması ele alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

toplantının kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentte faaliyet gösteren incir ihracatçılarıyla yaptığı buluşmada sektörün mevcut durumunu, ihracatçıların taleplerini ve Aydın incirinin uluslararası pazarlardaki konumunu değerlendirdi.

Toplantıda AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay ile Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş da yer aldı. Kentin dört bir yanında incir ihracatı yapan firma temsilcileriyle bir arada gerçekleşen görüşmelerde paydaşlar arasında doğrudan bilgi alışverişi sağlandı.

sektörün hedefleri ve değerlendirmeler:

Görüşmede, Aydın incirinin ihracatının artırılması ve ürünün uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi ana gündem maddeleri oldu. Katılımcılar, mevcut kapasitenin daha verimli kullanılması, pazar çeşitlendirmesi ve markalaşma çalışmaları gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve ihracatın kentin ekonomik yapısındaki önemine vurgu yapan Çerçioğlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini belirtti ve sektörün taleplerinin takip edileceğini ifade etti. Toplantıda ayrıca ihracat süreçlerindeki lojistik, sertifikasyon ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

iş birliği ve beklentiler:

Firma temsilcileri, Belediye Başkanı ve diğer yetkililere destek ve çalışmaları için teşekkür ederek, karşılıklı koordinasyonun artması halinde Aydın incirinin uluslararası pazarda daha geniş kitlelere ulaşacağı değerlendirmesinde bulundu. Katılımcılar, ihracatçıların taleplerinin somut adımlarla ele alınması ve sektörün rekabet gücünün artırılması için ortak çalışma sözü verdi.

Çerçioğlu, Aydın’ın tarımsal üretim gücünü ve ihracat potansiyelini dikkate alarak, paydaşlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti ve sektör temsilcileriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN İNCİR İHRACATÇILARIYLA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN İNCİR İHRACATÇILARIYLA BİR ARAYA GELEREK SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNU, İHRACATÇILARIN TALEPLERİNİ VE AYDIN İNCİRİNİN ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ KONUMUNU DEĞERLENDİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni gündem: Emine Erdoğan New York'ta iklim ve dijital güvenliğe dikkat çekti
images

Bakanlar turgutlu'daki yaralı öğrencileri hastanede dinledi
images

İstanbul'da sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı
images

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği