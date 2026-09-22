Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

toplantının kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentte faaliyet gösteren incir ihracatçılarıyla yaptığı buluşmada sektörün mevcut durumunu, ihracatçıların taleplerini ve Aydın incirinin uluslararası pazarlardaki konumunu değerlendirdi.

Toplantıda AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay ile Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş da yer aldı. Kentin dört bir yanında incir ihracatı yapan firma temsilcileriyle bir arada gerçekleşen görüşmelerde paydaşlar arasında doğrudan bilgi alışverişi sağlandı.

sektörün hedefleri ve değerlendirmeler:

Görüşmede, Aydın incirinin ihracatının artırılması ve ürünün uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi ana gündem maddeleri oldu. Katılımcılar, mevcut kapasitenin daha verimli kullanılması, pazar çeşitlendirmesi ve markalaşma çalışmaları gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve ihracatın kentin ekonomik yapısındaki önemine vurgu yapan Çerçioğlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini belirtti ve sektörün taleplerinin takip edileceğini ifade etti. Toplantıda ayrıca ihracat süreçlerindeki lojistik, sertifikasyon ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

iş birliği ve beklentiler:

Firma temsilcileri, Belediye Başkanı ve diğer yetkililere destek ve çalışmaları için teşekkür ederek, karşılıklı koordinasyonun artması halinde Aydın incirinin uluslararası pazarda daha geniş kitlelere ulaşacağı değerlendirmesinde bulundu. Katılımcılar, ihracatçıların taleplerinin somut adımlarla ele alınması ve sektörün rekabet gücünün artırılması için ortak çalışma sözü verdi.

Çerçioğlu, Aydın’ın tarımsal üretim gücünü ve ihracat potansiyelini dikkate alarak, paydaşlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti ve sektör temsilcileriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN İNCİR İHRACATÇILARIYLA BİR ARAYA GELEREK SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNU, İHRACATÇILARIN TALEPLERİNİ VE AYDIN İNCİRİNİN ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ KONUMUNU DEĞERLENDİRDİ.