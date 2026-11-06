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Aydın inciriyle zeytinyağlı dolma milyonlara ulaştı

Aydın'ın AB tescilli kuru inciri, Özlem Çerçioğlu'nun girişimiyle bir yemek yarışmasında zeytinyağlı kuru incir dolması yapılarak milyonlara tanıtıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın inciriyle zeytinyağlı dolma milyonlara ulaştı

Aydın inciri ulusal ekranda

Aydın'ın dünya çapında tanınan kuru inciri, milyonlarca izleyicinin takip ettiği bir yemek yarışmasında geniş kitlelere tanıtıldı. Programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunun girişimiyle gönderilen ürün, yarışmacıların hazırladığı tatlımsı zeytinyağlı tarifle ekrana taşındı.

yarışmada sunumu ve yemek detayları:

Yarışmanın ilgili bölümünde şeflerin yönlendirmesiyle yarışmacılar, zeytinyağlı kuru incir dolması hazırladı. Hazırlık sürecinde yerel incirin özellikleri ve geleneksel kullanımına dair bilgiler verildi; şefler hem lezzet hem de sunum açısından değerlendirme yaptı. Ekrana yansıyan bölüm, Aydın incirinin mutfak uygulamalarındaki çeşitliliğini gözler önüne serdi.

tanıtımın önemi ve belediyenin rolü:

Programda Aydın incirinin sadece yerel bir ürün olmadığı, aynı zamanda uluslararası pazarda da değere sahip olduğu vurgulandı. Ürünün AB coğrafi işaret tescilli olması, tanıtım çalışmalarının önemini artırırken kentin tarımsal ve kültürel değerlerini görünür kıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin girişimi, yerel ürünlerin ulusal medyada temsil edilmesi açısından örnek teşkil etti.

başkan çerçioğlu'ndan paylaşım:

Özlem Çerçioğlu program bölümünü sosyal medya hesabında paylaşıp ekibe teşekkür etti. Çerçioğlu, Aydın'ın bereketli topraklarında yetişen incirin geniş izleyici kitlesiyle buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek kent değerlerini ve yöresel lezzetleri tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu tür görünürlüklerin hem üretici hem de kent tanıtımı açısından olumlu etkileri olacağına dikkat çekildi.

AYDIN&#039;IN AVRUPA BİRLİĞİ (AB) COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ DÜNYACA ÜNLÜ KURU İNCİRİ, MİLYONLARCA KİŞİNİN...

AYDIN'IN AVRUPA BİRLİĞİ (AB) COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ DÜNYACA ÜNLÜ KURU İNCİRİ, MİLYONLARCA KİŞİNİN TAKİP ETTİĞİ YEMEK YARIŞMASINDA TANITILDI. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN GİRİŞİMİYLE PROGRAMA GÖNDERİLEN AYDIN KURU İNCİRİ, YARIŞMACILARIN HAZIRLADIĞI ZEYTİNYAĞLI KURU İNCİR DOLMASIYLA EKRANLARA TAŞINDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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