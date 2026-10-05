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Aydın kitap kulübü yeni dönemin okuma listesini açıkladı

Aydın İl Halk Kütüphanesi Kitap Kulübü yeni dönem okuma listesini duyurdu; katılımcılar seçtikleri eserleri okuyup aylık buluşmalarda tartışacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Aydın kitap kulübü yeni dönemin okuma listesini açıkladı

Aydın İl Halk Kütüphanesi yeni okuma listesini açıkladı

Aydın İl Halk Kütüphanesi bünyesindeki Kitap Kulübü, yeni dönem için hazırladığı okuma listesini kamuoyuyla paylaştı. Kulübün amacı, kitapseverleri düzenli buluşmalarda bir araya getirerek okunan eserler üzerine derinlemesine sohbetler ve değerlendirmeler yapmak.

Nasıl katılabilirsiniz:

Kitap kulübüne katılmak isteyenler, listede yer alan eserlerden birini seçip okumaya başlayabilir. Buluşmalarda katılımcılar seçtikleri kitapları tartışıyor, farklı yorumlara açık ortamda görüşlerini paylaşıyor. Kulüp toplantıları her ay farklı bir esere odaklanacak şekilde düzenleniyor.

Sohbetlerin odağı ve beklentiler:

Toplantılarda yalnızca kitabın özeti konuşulmuyor; karakter analizi, olay örgüsünün yapısı ve eserin okuyucuda bıraktığı etki gibi derinlemesine konular ele alınıyor. Bu yaklaşım, farklı bakış açılarını görmek ve yerel okuma kültürünü geliştirmek için zemin hazırlıyor.

Aydın İl Halk Kütüphanesi yetkilileri, kitap kulübünün kentte düzenli okuma alışkanlığı oluşturmayı ve kitaplar üzerine nitelikli sohbetlerin yayılmasını hedeflediğini belirtti. Okuyuculara çağrı yapan kütüphane, ilgilenenleri listeden bir eser seçip buluşmalara katılmaya davet etti.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ KİTAP KULÜBÜ’NÜN YENİ DÖNEM OKUMA LİSTESİ AÇIKLANDI, BELİRLENEN ESERLERİ...

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ KİTAP KULÜBÜ’NÜN YENİ DÖNEM OKUMA LİSTESİ AÇIKLANDI, BELİRLENEN ESERLERİ OKUYACAK OLAN KİTAPSEVERLER, BULUŞMALARDA KİTAPLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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