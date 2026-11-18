Aydın Büyükşehir'in kültür şenliği devam ediyor:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği, her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklerini sürdürürken bu kez çocukları sahneyle buluşturdu. Etkinlikler, belediye tarafından planlanan çeşitli gösteri ve atölyelerle kentin kültür hayatını hareketlendiriyor.

Perde çocuklar için açıldı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu şenlik programı kapsamında perdelerini ilk kez çocuklar için açtı. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen Gökkuşağının Altında adlı oyun, tiyatronun oyuncuları tarafından minik izleyicilerle buluşturuldu. Oyun, eğlenceli ve öğretici sahneleriyle çocukların ilgisini çekti.

Çocuklardan teşekkür geldi:

Salondaki minikler, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan Özlem Çerçioğlu ile organizasyona teşekkür etti. Gösteri, hem ailelerin hem de çocukların yoğun ilgisini görürken, şenliğin çocuklara yönelik programlarının devam edeceği vurgulandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, KENTİN DÖRT BİR YANINDA HER YAŞTAN VATANDAŞA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ AYDIN KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.