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Aydın kütüphanesinde miniklerden cumhuriyet coşkusu

Hacı Celal Oto İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Aydın Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi'nde Cumhuriyet'in anlamını etkinliklerle öğrendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın kütüphanesinde miniklerden cumhuriyet coşkusu

Aydın kütüphanesinde miniklerin 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Hacı Celal Oto İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Aydın Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen programda çocuklar, Cumhuriyet'in anlamı ve önemi üzerine düzenlenen etkinliklerle buluştu.

Etkinliklerin içeriği ve hedefi:

Programda öğrenciler, Cumhuriyet bilincini küçük yaşta kazanmanın gerekliliğine yönelik çalışmalarla tanıştı. Etkinlikler sırasında millî değerlerin hatırlanması ve Cumhuriyet'in gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Çocukların heyecanı ve mutluluğu etkinliğe canlılık kattı; katılımcıların bir arada öğrenme deneyimi ön plandaydı.

Anma ve teşekkür:

Aydın İl Halk Kütüphanesi yetkilileri, programa katılan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Programda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'in kazanılmasında emeği geçen kahramanlar saygı, minnet ve rahmetle anıldı. Etkinlik, çocukların milli değerlere sevgi ve bağlılık duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan sade ama etkili bir kutlama olarak tamamlandı.

AYDIN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, HACI CELAL OTO...

AYDIN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, HACI CELAL OTO İLKOKULU 2. SINIF ÖĞRENCİLERİ AYDIN KÜLTÜR MERKEZİ VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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