Aydın merkezli bahis ağına operasyon: 12 tutuklama

Operasyonun ayrıntıları

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Aydın merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 15 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi; mahkeme kararıyla 12 kişi tutuklandı.

mali tespitler ve ele geçirilen materyaller:

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait veya bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Adres aramalarında 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi.

adli süreç ve son karar:

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, kalan 3 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Soruşturma Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın kapsamı ve olası bağlantıların netleştirilmesi bekleniyor; uygulanan operasyon, yasa dışı bahisle mücadeledeki koordinasyonun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

AYDIN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 12 TUTUKLAMA