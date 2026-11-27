aydin merkezli soruşturmada 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan ön incelemede şüphelilere ait hesaplarda çok sayıda işlem ve yüksek tutarlı bir işlem hacmi tespit edildi.

soruşturmanın kapsamı ve tespit edilen işlem hacmi:

Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizlerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 30.585 işlemde 1.759.544.749 lira tutarında işlem hacmi belirlendi. Soruşturmada toplam 36 şüphelinin yakalanması amacıyla Aydın, İzmir, Kocaeli, Elazığ ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin firari olduğu ve 3 kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmada, 36 şüpheli ve 1 şirkete ait banka hesapları üzerinden 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda toplam 6.051 IBAN hesabı tespit edilerek MASAK'a bildirildi.

Soruşturma raporlarında, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini önce yerli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardıkları değerlendiriliyor.

ele geçirilen dijital materyaller ve adli süreç:

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 1 para kasası, 28 SIM kart, 2 SSD ve 1 harddisk olmak üzere toplam 71 dijital materyal ve çeşitli eşya ele geçirildi. Bu materyallerin adli incelemeye alınarak dijital delil analizlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın aşamalarının adli mercilerce yürütüldüğü kaydedildi.

AYDIN MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA YAKALANAN 31 ŞÜPHELİ, SABAH SAATLERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA AYDIN ADLİYESİ’NE SEVK EDİLDİ.