Aydın merkezli soruşturmanın genel görünümü:

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın merkezli ve 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 36 şüphelinin yakalanması hedeflendi. Operasyonlar Aydın, İzmir, Kocaeli, Elazığ ve Ağrı illerinde gerçekleştirildi; bu kapsamda 31 şüpheli gözaltına alındı.

yakalama, tutuklama ve yargı süreci:

Gözaltına alınan şüpheliler arasından mahkemeye sevk edilen 31 kişiden 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında 2 kişinin firari olduğu ve 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

hesap hareketleri, kripto transferleri ve MASAK bildirimi:

Soruşturma dosyasında şüphelilere ait hesaplarda yapılan detaylı incelemelerde toplam 30.585 işlemde 1.759.544.749 TL işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 6.051 IBAN hesabı tespit edilerek ilgili veriler MASAK'a bildirildi. İncelemede, yasa dışı bahis gelirlerinin önce yerli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktarıldığı değerlendirmesi yapıldı.

ele geçirilen materyaller ve deliller:

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 71 dijital materyal ve çeşitli eşya ele geçirildi. Bunlar arasında 33 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 1 para kasası, 28 SIM kart, 2 SSD ve 1 harddisk yer aldı. Ele geçirilen veri ve cihazlar soruşturmanın delil havuzuna dahil edildi.

Soruşturma ve adli işlemler devam ederken, savcılık ve ilgili birimler tarafından elde edilen kayıtların çözümlenmesi ve olası örgütlü bağlantıların tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

AYDIN MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 31 ŞÜPHELİDEN 27’Sİ TUTUKLANIRKEN, ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA 1 MİLYAR 759 MİLYON TL’Yİ AŞAN İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ.