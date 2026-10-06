Aydın pazarlarında soğuk günlere sıcak çorba desteği

Belediyeden pazar yerlerinde sıcak çorba ikramı:

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Aydın genelindeki pazar alanlarında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ve pazarcı esnafına sıcak çorba ikramı başlatıldı. Uygulama, Özlem Çerçioğlu yönetimindeki sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor ve soğuk sabahlar ile pazar hareketliliğinde destek amaçlıyor.

uygulamanın kapsamı ve hedefi:

İkram, Aydın’ın tüm ilçelerinde kurulan pazar yerlerinde yürütülüyor. Dağıtımın amacı, soğuyan havalarda pazara gelenlerin ve esnafın içini ısıtmak; bu nedenle hizmet 7’den 70’e tüm vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediye yetkilileri, programın düzenli olarak devam ettiğini ve ihtiyaç halinde kapsamın korunacağını belirtiyor.

vatandaş ve esnafın tepkisi:

Pazar yerlerinde sunulan sıcak çorba uygulaması, hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Yararlı bulunduğu belirtilen uygulama için katılımcılar, Özlem Çerçioğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye ise sosyal destek çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürme taahhüdünü yineliyor.

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE AYDIN GENELİNDEKİ PAZAR ALANLARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN VATANDAŞLAR VE PAZARCI ESNAFINA SICAK ÇORBA İKRAMI YAPILMAYA BAŞLANDI.