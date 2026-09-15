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Aydın sanayi envanterini güncelleme kararı: üyelikler mevzuata göre yeniden değerlendirildi

AYSO, sanayicilik vasfını kaybeden üyelerin mevzuat gereği kayıtlarının silindiğini, eksiklerini tamamlayanların yeniden kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Aydın sanayi envanterini güncelleme kararı: üyelikler mevzuata göre yeniden değerlendirildi

Aydın Sanayi Odası'ndan açıklama:

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu, üye kayıtlarına ilişkin yürütülen güncelleme çalışmasının yasal zorunluluk ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, bazı üyelerin kayıtlarının silinmesine yönelik iddialara yanıt verilirken işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hukuki dayanak:

Açıklamada süreç için temel hukuki çerçeve olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikler gösterildi. Yönetim Kurulu, özellikle Kanun’un 5. ve 9. maddeleri ile Oda ve Borsa Üyelerine İlişkin Muamelat Yönetmeliği hükümleri uyarınca veritabanı güncellemesi yapıldığını belirtti.

Hangi üyelerin kayıtları silindi?:

Yapılan detaylı inceleme sonucunda şu durumdaki üyelerin kayıtlarının Yönetim Kurulu kararıyla re'sen silindiği açıklandı: 5174 sayılı Kanun’un 5. maddesindeki sanayici tanımına uymayanlar, üretim alanında 10’dan az işçi çalıştıranlar, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince Sanayi Sicil Belgesi bulunmayan veya belgesi iptal edilmiş olanlar, vergi dairesi kayıtları kapanmış ya da aktif vergi mükellefiyeti bulunmayanlar ve sanayicilik faaliyetini tamamen sonlandırdığı tespit edilenler.

AYSO açıklamasında, bu işlemin ilin gerçek sanayi envanterini ortaya koymak, Oda organlarının kanundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmek ve üyelere daha etkin hizmet sunmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Yönetim Kurulu, uygulamada herhangi bir keyfiyet bulunmadığını özellikle ifade etti.

Silinen üyelerle ilgili olarak oda, sanayicilik niteliklerini yeniden kazanan veya gerekli belgeleri (örneğin Sanayi Sicil Belgesi) ve istihdam şartlarını tamamlayan firmaların mevzuat çerçevesinde yeniden kayıt yaptırabileceğini duyurdu. Bu adımın, sanayicilerin haklarını korumak ve odanın hizmet standardını yükseltmek hedefi taşıdığı kaydedildi.

Sonuç olarak AYSO, güncelleme sürecinin yasal dayanak gösterilerek yürütüldüğünü, üyelik kayıtlarında yapılan düzenlemelerin mevzuat hükümlerine uygun olduğunu ve yeniden kayıt için gerekli şartların sağlanması halinde başvuruların kabul edileceğini kamuoyuna bildirdi.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) YÖNETİM KURULU, ÜYE KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ KAPSAMINDA, SANAYİCİLİK...

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) YÖNETİM KURULU, ÜYE KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ KAPSAMINDA, SANAYİCİLİK VASFINI KAYBEDEN ÜYELERİN KAYITLARININ SİLİNMESİNİN YASAL BİR ZORUNLULUK OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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