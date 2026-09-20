Aydın sanayi odası başkanından treyler sektörüne IAA desteği

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, Almanya'da düzenlenen IAA Transportation Fuarı kapsamında Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Başkanı Seyit Arslan ile bir araya geldi. Ziyarette, treyler sektörünün güncel sorunları ve uluslararası rekabet koşulları detaylı şekilde ele alındı.

fuarda Türkiye'nin güçlü temsilinin değerlendirilmesi:

TREDER, fuara 18 üye firmasıyla katılarak yeni ürünlerini sergiledi; Türkiye ise Çin'den sonra en fazla katılım gösteren ülke olarak toplam 122 firmayla dikkat çekti. Bu güçlü görünüm, dernek ve oda temsilcileri tarafından hem üretim gücünün hem de kalite standartlarının uluslararası alanda teyidi olarak yorumlandı.

sektörün öncelikli talepleri ve üretim performansı:

TREDER Başkanı Seyit Arslan, sektördeki ivmenin korunmasının önemine vurgu yaptı ve üreticilerin zorlu koşullara rağmen kritik bir eşikten geçtiğini belirtti. Arslan, üretim kapasitesine ilişkin olarak üreticilerin an itibarıyla 100 bin adedi aşan bir potansiyele ulaştığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ömrünü tamamlamış treylerlerin trafikte yarattığı riskler ve haksız rekabete yol açan denetimsizlik konuları ön plana çıktı. Arslan, kamu otoritelerinden bu ürünlere karşı daha yoğun bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) uygulanmasını talep etti ve yolların, yüklerin ve can güvenliğinin artırılmasının sektörün öncelikli amacı olduğunu vurguladı.

Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: Dünyanın en büyük ticari araçlar fuarına çok güçlü bir şekilde katılıyoruz. Üretim kapasitemiz an itibarıyla 100 bin adedi aşmış durumda. Üreticilerimiz son derece önemli bir eşiği geçiyorlar ve bu zor zamanlarda ayakta kalmak büyük önem taşıyor. Bunun için devletimizden haksız rekabete yol açan ve yollarımızı tehlikeye sokan ürünlere karşı daha fazla denetim, etkin bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere işaret ettiği hedefler doğrultusunda; yollarımızı daha güvenli, yüklerimizi daha emniyetli ve en önemlisi canımızı çok daha korunaklı hale getirmek en büyük gayemizdir. İşte bu büyük hedef doğrultusunda; kamu kurumlarımız, denetim mercilerimiz, üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle, kısacası tüm kesimlerle ortak bir akıl oluşturmak zorundayız.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ise sektörün elde ettiği başarının önemini vurgulayarak tüm desteğe hazır olduklarını söyledi. Maraş, treyler sektörünün ithalatın önüne geçen ve net ihracatçı konumunda olduğunu; sanayi, lojistik ve ihracat açısından kritik bir paydaşa dönüştüğünü belirtti.

Maraş, sektörün teknoloji ve çevre standartlarını gözeten yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek sektörle işbirliğinin sürdürüleceğini bildirdi. Bu çerçevede, daha güvenli ve sürdürülebilir ulaşım için çevreci ve güvenli yeni nesil treylerlerin yaygınlaşmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Ziyaret, fuar atmosferinde sektör temsilcileri arasında bilgi alışverişi ve ortak politika geliştirme yönünde bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, üretim kapasitesi ve kaliteyi korurken, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin hem iç piyasada adil rekabeti sağlayacağına hem de uluslararası rekabetçiliği artıracağına dikkat çekti.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ, ALMANYA’DA DÜZENLENEN IAA TRANSPORTATİON FUARI’NDA TREDER BAŞKANI SEYİT ARSLAN’I ZİYARET ETTİ. GERÇEKLEŞEN GÖRÜŞMEDE TREYLER SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL SORUNLARI MASAYA YATIRILDI.