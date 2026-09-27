Aydın sanayisi BAYKAR ile savunma tedarik zincirine hazırlanıyor

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş öncülüğündeki projede yeni bir adım daha atıldı. Amaç, Aydın sanayisinin savunma ve havacılık sektöründeki üretim ve tedarik zincirinden daha fazla pay almasını sağlamak. Bu hedef doğrultusunda sektörün önde gelen kuruluşlarından BAYKAR kente gelerek sanayicilere seminer verecek.

Seminerin içeriği ve konuşmacı:

‘BAYKAR ile Savunma Sanayii Tedarik Zinciri’ başlıklı seminer, AYSO hizmet binasında yarın düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak. Etkinlikte BAYKAR Makine Tedarikçi Geliştirme Birimi Mühendisi Ahmet Batuhan Yılmaz, savunma sanayi tedarik zincirinin dinamikleri, tedarikçi yeterlilikleri ve Aydınlı firmaların sektöre nasıl entegre olabileceğine ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Aydın iş dünyasının seminere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Projenin arka planı ve hedefleri:

Gökhan Maraş seçim çalışmaları sürerken, vaat ettiği projelerde somut adımlar atmaya devam ediyor. ‘Aydın Sanayisi İçin Daha Büyük Hedefler’ anlayışıyla tasarlanan proje, yerel firmaların savunma sanayii ekosistemine girişini kolaylaştırmayı ve yeni iş birlikleri oluşturmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ‘Savunma Sanayiinde Yetkinlik, Standartlar ve Tedarikçi Gelişimi’ seminerinde ise Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticileri Aydınlı sanayicilerle bir araya gelmişti.

Aydınlı sanayiciler yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Maraş'a teşekkür etti. Maraş, yeni dönemde de kent sanayisinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek Aydın iş dünyasını düzenlenecek seminere davet etti.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ’IN, AYDIN SANAYİSİNİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİNDEN DAHA FAZLA PAY ALMASINA YÖNELİK PROJESİNDE YENİ BİR ADIM DAHA ATILIYOR. PROJE KAPSAMINDA, SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ KURULUŞLARINDAN BAYKAR, KENTE GELEREK AYDINLI SANAYİCİLERE SEMİNER VERECEK.