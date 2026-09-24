Aydın sanayisinden savunma sanayiine entegre atılım çağrısı

Aydın sanayisinin savunma sanayiine entegrasyonu için adımlar atılıyor

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, kentin sanayi altyapısının savunma sanayiiyle buluşturulmasına yönelik somut mesajlar verildi. Toplantıya Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Ahmet Tolga Sayın, SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan, akademisyenler, kamu ve organize sanayi temsilcileri ile Aydınlı sanayiciler katıldı.

Stratejik bir başlangıç:

Maraş programın açılışında bu buluşmayı Aydın sanayisinin geleceği açısından stratejik bir başlangıç olarak nitelendirdi. Kentin tarım ve turizm kimliğine rağmen giderek çeşitlenen ve güçlenen bir sanayi yapısına sahip olduğuna dikkat çeken Maraş, Aydın’ın üretim altyapısının savunma sanayii taleplerine cevap verebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Başkan Maraş, Aydın’ın ihracat performansına dikkat çekerek 2025 yılında ihracatın 1 milyar 958 milyon dolar seviyesine ulaştığını, 2026 yılının ilk yedi ayında ise 1 milyar 147 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini ve ürünlerin 164 ülkeye gönderildiğini aktardı.

Maraş’ın vurgusu, niceliğin yanında niteliğin artırılması yönündeydi: "Ne kadar ürettiğimiz kadar, ne ürettiğimiz ve ürettiğimiz ürüne ne kadar teknoloji, mühendislik ve katma değer kattığımız da önemli." Bu yaklaşım doğrultusunda yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonun önceliklendirileceği belirtildi.

Yetkinlik, inovasyon, yatırım ve katılım:

Toplantının ana teması olarak belirlenen Yetkinlik - İnovasyon - Yatırım - Savunma Ekosistemine Katılım başlıkları üzerinden Aydınlı firmaların izleyebileceği yol haritası tartışıldı. Maraş, firmaların önce mevcut yetkinliklerini ortaya koymaları, ardından inovasyonla bu kabiliyetleri geliştirmeleri ve ihtiyaç duyulan alanlarda yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Maraş ayrıca savunma sanayinin yalnızca yeni bir pazar olmadığını vurgulayarak, bu alana girmenin mühendislik, kalite, hassas üretim, izlenebilirlik, sertifikasyon, Ar-Ge ve inovasyon gerektirdiğini, dolayısıyla Aydınlı firmalar için uzun vadeli kazanımlar sunacağını belirtti.

Başkan, özellikle makine ve teçhizat, otomotiv, maden ve malzeme teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların bilgi ve üretim tecrübelerinin savunma sanayii ekosisteminde değerlendirilebilecek önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti ve Aydınlı firmaların tedarikçi olmaktan öte teknoloji geliştiren aktörler haline gelmelerinin hedeflendiğini ifade etti.

Program, Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Akademi ve SSTEK iş birliğiyle gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi. Toplantı katılımcıları, Aydın sanayisinin savunma sanayiiyle entegrasyonu için atılacak sonraki adımların planlanması ve iş birliklerinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ’IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "AYSO SANAYİCİLERİ İLE SAVUNMA SANAYİİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ BULUŞMASI"NDA AYDIN SANAYİSİNİN SAVUNMA SANAYİİ EKOSİSTEMİNE ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ. BAŞKAN MARAŞ, AYDIN’IN ÜRETİM GÜCÜNÜ YÜKSEK TEKNOLOJİ, AR-GE VE İNOVASYONLA BULUŞTURMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.