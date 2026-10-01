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Aydın sanayisine İtalya'dan şövalye nişanı

AYSO Başkanı Gökhan Maraş, Ege ile İtalya arasındaki ticaret hacminin gelişmesine katkıları nedeniyle 'İtalya Yıldız Şövalyesi Devlet Nişanı' onurlandırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aydın sanayisine İtalya'dan şövalye nişanı

Aydın sanayisine İtalya'dan şövalye nişanı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş, bölgenin İtalya ile ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle İtalya Yıldız Şövalyesi Devlet Nişanı ile ödüllendirildi. Ödül, Aydın sanayisi temsilcileri nezdinde kent için önemli bir takdir olarak değerlendirildi.

Tören ve katılımcılar:

Ödül, AYSO binasında düzenlenen törenle takdim edildi. Nişanı İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi Maraş'a verdi. Törene AYSO Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Adayı Hakkı Gözlüklü, AYSO yönetim kurulu üyeleri ile İtalya ile ticari ilişkileri bulunan üye firmaların temsilcileri katıldı.

Konsolosun değerlendirmesi:

İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, konuşmasında Aydın ve Ege Bölgesi ile İtalya arasındaki ticaret hacmini yansıtan etkinliklerden söz ederek, bu hacmin oluşmasında Maraş'ın önemli katkıları olduğunu vurguladı. Bianchi, Maraş'ın İtalya ile ticaretin geliştirilmesi için gösterdiği çabalar ve üstün katkıları nedeniyle nişana layık görüldüğünü aktardı ve teşekkürlerini iletti.

Maraş'ın uluslararası iş birliği vurgusu:

Başkan Maraş törende, İtalya Devleti tarafından kendisine takdim edilen nişanı almaktan onur duyduğunu belirtti. Maraş, İtalya'nın ülkemizin önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlatarak Aydın Sanayi Odası olarak üyelerin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya, yeni ticari ve yatırım iş birliklerinin önünü açmaya önem verdiklerini söyledi. Aydın sanayisinin özellikle İtalya başta olmak üzere uluslararası iş dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü de Maraş'ın Aydın sanayisi adına yaptığı hizmetler için teşekkür etti ve çalışmaları takdirle karşıladı.

Törenin ardından Başkan Maraş, Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve kentin simgelerinden biri olan Aydın incirini Daniele Bianchi'ye takdim etti.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ’A, AYDIN BAŞTA OLMAK ÜZERE EGE...

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ’A, AYDIN BAŞTA OLMAK ÜZERE EGE BÖLGESİ’NİN, İTALYA İLE TİCARET HACMİNİN GELİŞMESİNE SAĞLADIĞI KATKILARDAN DOLAYI ‘İTALYA YILDIZ ŞÖVALYESİ DEVLET NİŞANI’ TAKDİM EDİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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