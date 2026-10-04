Aydın Şehir Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum ve emzirme rehberliği

Aydın Şehir Hastanesi'nde bilgilendirme çalışması

Aydın Şehir Hastanesi, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Hastane içinde kurulan stant aracılığıyla gebelik süreci, normal doğumun önemi, emzirme teknikleri ve anne sütü konularında rehberlik sağlandı.

Etkinlikte verilen bilgiler:

Sağlık personeli standı ziyaret eden anne adaylarına gebelik döneminde dikkat edilmesi gerekenler, normal doğum sürecinin aşamaları ile emzirme ve anne sütünün bebek sağlığı açısından rolü hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Katılımcılara ayrıca konuya ilişkin hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılarak, merak edilen sorular yüz yüze yanıtlandı.

Çalışmada, anne adaylarının doğru ve güvenilir sağlık bilgilerine ulaşmasının önemi vurgulandı ve gebelik ile doğum sürecinde bilinçli davranmanın hem anne hem de bebek sağlığı için kritik olduğu belirtildi.

Yetkililerin ziyareti ve devam eden çalışmalar:

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ile hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başhekim Özbağçıvan, anne adaylarıyla sohbet ederek hazırlanan hediyeleri takdim etti ve personelden bilgi aldı.

Hastane yetkilileri, anne ve bebek sağlığı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla benzer bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi. Etkinlik, katılımcıların gebelik ve doğuma dair doğru kaynaklara ulaşmasını sağlamayı hedefledi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI KAPSAMINDA ANNE ADAYLARINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KURULAN STANTTA ANNE ADAYLARINA NORMAL DOĞUMUN YANI SIRA GEBELİK SÜRECİ, EMZİRME VE ANNE SÜTÜ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.