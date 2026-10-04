Aydın şehir hastanesinde sağlık inovasyonuna TÜSEB desteği

TÜSEB TTO'nun hedefleri:

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), hastane ortamında geliştirilen fikirlerin ticarileşmesi ve sağlık hizmetlerine dönüşmesinde ara yüz görevi üstlenecek. Merkez, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli doğrultusunda bilimsel çalışmaları desteklemeyi, sağlık çalışanları ile araştırmacılar arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hazırlıkları devam eden ofis, fiziki alan düzenlemeleri ve altyapı planlamalarıyla araştırma odaklı uygulamaların uygulanabilirliğini artırmayı hedefliyor. Ofisin faaliyete geçmesiyle bilim, teknoloji ve sağlık hizmetleri arasındaki iş birliğinin daha sistematik hâle getirilmesi bekleniyor.

Hazırlık çalışmaları ve ziyaret:

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul hastaneyi ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'dan yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunan Şenkul, sağlık hizmetlerinin sunumu ile yürütülen projeler hakkında yerinde değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelerde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasibe Özğeçen Dinçel de hazır bulundu. Hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerde, TTO'nun sağlık personeli ve araştırmacılara sağlayacağı destek mekanizmaları ele alındı.

Beklenen etkiler ve sonraki adımlar:

TTO'nun açılmasıyla bölgede geliştirilecek yerli ve yenilikçi sağlık çözümlerinin desteklenmesi, klinik uygulamalarla araştırma çıktılarının hızlıca buluşturulması planlanıyor. Fiziki düzenlemeler tamamlandıkça ofisin hizmete açılacağı ve sağlık çalışanları ile araştırmacıların başvurularına hazır hale getirileceği vurgulandı.

Yetkililer, merkezin hem hastanedeki uygulamalı araştırmaları hem de bölgesel sağlık inovasyon ekosistemini güçlendirecek bir merkez olmasını hedefliyor. Önümüzdeki dönemde açılış ve çalışma usullerine dair ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ BÜNYESİNDE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HİZMETE AÇILMASI PLANLANAN TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB) TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRERKEN, MERKEZİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ARAŞTIRMACILARIN YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR.