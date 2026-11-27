Aydın Şehir Hastanesi'nde yenidoğan canlandırma eğitimi

Aydın Şehir Hastanesi'nde, yenidoğan ölümlerinin azaltılması ve doğum sonrası bebeklere zamanında ve doğru müdahale edilmesini sağlamak üzere Yenidoğan Canlandırma Programı düzenlendi. Program, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) kapsamında gerçekleştirildi ve acil neonatal bakım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefledi.

eğitimin içeriği ve katılımcılar:

Eğitim 24-26 Kasım 2026 tarihleri arasında yapıldı ve üç gün süren teorik ile uygulamalı modülleri içerdi. Program açılışı, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Gedük ile Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi Sorumlusu Uzm. Dr. Saliha Ünalın katılımıyla başladı. Açılış konuşmalarını ise Kurs Sorumlusu Uzm. Dr. Erol Işık ve Aydın Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Seçkin gerçekleştirdi.

Eğitim boyunca katılımcılara yenidoğan canlandırmasına ilişkin temel kurallar, erken değerlendirme, acil müdahale protokolleri ile ventilasyon ve diğer uygulamalı teknikler aktarıldı. Teorik anlatımlar, vaka tartışmaları ve simülasyon uygulamaları ile desteklendi; bu sayede doğum sonrası kritik anlarda karar verme ve müdahale becerilerinin pekiştirilmesi amaçlandı.

sertifika töreni ve hedeflenen etki:

Üç günlük programın tamamlanmasının ardından hastane yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen törende eğitimini başarıyla tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları takdim edildi. Sertifikasyon, uygulamaların standartlaşmasına ve yenidoğan sağlığında müdahale kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Yenidoğan canlandırma eğitiminin rutin hale getirilmesiyle, doğumdan hemen sonraki kritik dönemlerde bebek ölümlerinin azalmasına dönük adımların güçlendirilmesi bekleniyor.

YDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE, YENİDOĞAN ÖLÜMLERİNİN AZALTILMASI VE DOĞUM SONRASI BEBEKLERE DOĞRU VE ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMESİ AMACIYLA YENİDOĞAN CANLANDIRMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. ÜÇ GÜN SÜREN TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SERTİFİKALARI VERİLDİ.