Aydın su ürünleri kapasitesini sürdürülebilir büyümeye taşıma hedefinde

Aydın'da su ürünleri istişare toplantısı:

Aydın, su ürünleri yetiştiriciliğinde 77 bin 475 ton proje kapasitesiyle Türkiye genelinde üçüncü sırada bulunuyor. Bu kapasitenin sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi ve il ekonomisine sağladığı katma değerin artırılması amacıyla Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Sektörün yapısı ve sayı göstergeleri:

Toplantıda kentteki mevcut üretim altyapısı ve balıkçılık ağının durumu ayrıntılı biçimde ele alındı. Aydın’da faaliyet gösteren 2 birlik ve 12 kooperatif ile 243 kayıtlı balıkçı teknesi sektörün örgütlenme yapısını oluşturuyor. Ayrıca su ürünleri sektöründe kayıtlı balıkçı sayısı 1.445 olarak kayıtlara geçti.

Sürdürülebilirlik ve geliştirme öncelikleri:

Toplantıda doğal kaynakların korunması ile üretimin sürekliliği arasında denge kurulmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, üreticilerin desteklenmesi, çevresel koruma önlemlerinin güçlendirilmesi ve üretimin il ekonomisine olan katkısının artırılmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı. Ayrıca sektör temsilcileriyle kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Görüşmelerde, Aydın’ın sahip olduğu potansiyelin daha etkin kullanılabilmesi için mevcut kapasitenin gerçekçi ve çevreci yaklaşımlarla işletilmesinin gerekliliği öne çıktı. Bu yaklaşımın hem üretimin sürekliliğini sağlayacağı hem de yerel ekonomiye sağlanan katma değeri yükselteceği ifade edildi.

Toplantı sonuçları, sektörün geleceğine yönelik yol haritası oluşturmak amacıyla değerlendirmeye alındı. İlgili kurumlar ve sektör temsilcileriyle sürdürülecek iş birlikleriyle Aydın’ın su ürünleri üretim potansiyelinin daha verimli ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi hedefleniyor.

AYDIN, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 77 BİN 475 TONLUK PROJE KAPASİTESİYLE TÜRKİYE GENELİNDE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIRKEN, SEKTÖRÜN GELECEĞİ VE ÜRETİM POTANSİYELİNİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İSTİŞARE TOPLANTISINDA ELE ALINDI.