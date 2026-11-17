Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri milli yarışmada öne çıktı:

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Bade Saraç ve Kübra Neva Ulu, öğretmenleri Sakine Gülcek rehberliğinde hazırladıkları eserle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen müzik yarışmasında mansiyon ödülü kazandı. Başarı, Aydın'da eğitim ve sanat alanındaki potansiyelin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yarışmanın kapsamı:

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim gören lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın teması 'Öğretmenimle Maarifin Doğasından Geleceğe' idi. Yarışma, öğrenci-öğretmen iş birliğini ve yaratıcı müzik üretimini teşvik etmeyi amaçladı.

Okul ve il düzeyindeki yankıları:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, elde edilen başarı nedeniyle öğretmen Sakine Gülcek ile öğrenciler Bade Saraç ve Kübra Neva Ulu'yu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Okul yönetimi, bu tür ödüllerin hem öğrencilerin özgüvenini artırdığına hem de BİLSEM eğitim modelinin sonuçlarını görünür kıldığına dikkat çekti.

Derece alan çalışma, öğretmen-öğrenci birlikteliğinin yanı sıra merkezin müzik eğitimi altyapısının ve öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerinin etkinliğini de ortaya koydu. Elde edilen mansiyon, hem katılımcılar hem de kurum için önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.

AYDIN TİCARET BORSASI BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ BADE SARAÇ VE KÜBRA NEVA ULU, ÖĞRETMENLERİ SAKİNE GÜLCEK REHBERLİĞİNDE HAZIRLADIKLARI ESERLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN YARIŞMADA MANSİYON ÖDÜLÜ KAZANDI.