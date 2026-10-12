Aydın ticaret borsası'nda ortak akıl vurgusuyla yeni dönem yönetimi

seçim süreci ve sonuçları:

3 Ekim 2026 tarihinde Efeler İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerle Aydın Ticaret Borsası’nın 2026-2030 dönem yönetimi belirlendi. Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan oylama sonucunda Fevzi Çondur yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına, A. Bahri Erdel ise Meclis Başkanlığına seçilerek göreve devam etme kararı aldı. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte yeni dönemde görev yapacak diğer kurul ve organların oluşumuna ilişkin süreçler de netleşti.

başkanın mesajı:

Fevzi Çondur seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle seçimlerimizin Aydın Ticaret Borsamıza, üyelerimize ve Aydın ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum. Aydın Ticaret Borsası olarak temel önceliğimiz, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermektir. Bunun yanı sıra kentimizin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek ve Aydın ekonomisine değer katacak çalışmaları hayata geçirmektir. Yeni dönemde de ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla hareket ederek üyelerimizin menfaatlerini gözeten projelerimizi sürdüreceğiz. Aydın, incir, zeytin, kestane, pamuk ve diğer tarımsal ürünleriyle ülkemizin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip. Bu potansiyelin daha ileriye taşınması, üreticilerimizin ve üyelerimizin rekabet gücünün artırılması, tarımsal ürünlerimizin katma değerinin yükseltilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Borsamızın kurumsal kapasitesini güçlendirirken üyelerimizle, kamu kurumlarımızla ve ilgili paydaşlarımızla iş birliğimizi de geliştireceğiz. Yeni hizmet döneminin kentimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum".

öncelikler ve yol haritası:

Çondur’un açıklamasında öne çıkan ana hedefler, üyelerin ihtiyaçlarına cevap vermek, kentteki tarımsal üretim potansiyelini artırmak ve ürünlerin katma değerini yükseltmek olarak özetleniyor. Aydın bölgesinin incir, zeytin, kestane, pamuk gibi ürünlerle ülke tarımında oynadığı rol vurgulanırken, bu ürünlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim, pazarlama ve iş birliği odaklı uygulamalara öncelik verileceği belirtildi. Ayrıca borsanın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve kamu kurumları ile paydaşlarla ilişkilerin derinleştirilmesi stratejik hedefler arasında yer alıyor.

yönetim kurulu kadrosu:

2026-2030 hizmet döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üyeler Cengiz Ülgen, Yakup Er, Cihan Can ve Rıza Uyar. Yeni dönemde açıklanan öncelikler ve ortak akıl vurgusuyla, borsanın hem üyelerine hizmet kapasitesini artırması hem de Aydın ekonomisine katkısını güçlendirmesi bekleniyor.

AYDIN TİCARET BORSASI’NDA, 3 EKİM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN 2026-2030 DÖNEMİ GÖREV YAPACAK YÖNETİM VE ORGANLAR BELİRLENİRKEN, FEVZİ ÇONDUR YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA, A. BAHRİ ERDEL İSE MECLİS BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ.