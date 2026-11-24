aydin ticaret odası meclisi başkent temaslarını tamamladı

Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurulün ardından göreve gelen Oda Meclisi, Ankara’da bir dizi temas gerçekleştirdi. Heyet, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter İlknur Kahramandan oluştu.

Anıtkabir ziyareti:

Çalışma programı kapsamında heyetin ilk durağı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir oldu. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi ve burada saygı duruşunda bulundu; ziyaret, yeni döneme ilişkin birlik ve kararlılık mesajı verdi.

TOBB görüşmesinde öncelikler ve destek vurgusu:

AYTO heyeti, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlunu TOBB Birlik Merkezi’nde ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 2026-2030 döneminde göreve gelen Başkan Ülken, Meclis Başkanı Cerit ve Meclis Üyelerini tebrik ederek yeni döneme başarı diledi ve Aydın Ticaret Odası’nın kentin kalkınmasına, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Görüşmede, Hisarcıklıoğlu’nun ortak akıl ve dayanışma çağrısı öne çıktı; ülke ve iş dünyası için birlikte daha çok çalışma gerektiği vurgulandı. Başkan Ülken de TOBB Başkanı’nın vizyonu ve verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, Aydın iş hayatının beklenti ve taleplerini güçlü şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

vali ziyareti ve yerel ekonomi değerlendirmesi:

AYTO heyeti ayrıca, 2023-2026 döneminde Aydın Valiliği görevinde bulunan ve halen Ankara Valisi olarak görev yapan Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Aydın’da görev yaptığı dönemde yürütülen çalışmalar ile kentin ekonomik gelişimi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Heyet, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Canbolat’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaretler, yeni dönemin önceliklerinin belirlenmesi ve Ankara ile Aydın arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlarını taşıdı.

Toplantı ve ziyaretler boyunca vurgulanan ana tema, birlik, dayanışma ve Aydın’ın üretim-ticaret potansiyelinin güçlendirilmesi oldu; heyet, aldığı destek ve temasların ardından kentin beklenti ve hedeflerini hayata geçirmek için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AYDIN TİCARET ODASI’NIN (AYTO) 1 EKİM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU’NUN ARDINDAN GÖREVE GELEN ODA MECLİSİ, ANKARA TEMASLARI KAPSAMINDA BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.