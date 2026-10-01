Aydın ticaret odası'nda keşkekli genel kurul üyeleri bir araya getirdi

Genel kurul düğün havasında geçti:

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da, 5174 sayılı kanun gereğince dört yılda bir yapılan TOBB bağlısı oda seçimleri tamamlandı. Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen genel kurul, tek listeyle gidilmesine rağmen üyelerin yoğun katılımı ve yöresel ikramlarla dikkat çekti. Kongre, katılımcılar açısından hem bir hesap verme hem de hasret giderme fırsatı oldu.

Seçim düzeni ve katılım:

Genel kurulda 17 meslek komitesi ile oda meclis üyelerinin belirlenmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma süreci başlarken, üyeler sandığa yoğun ilgi gösterdi. Seçimin çekişme yerine birlik ve samimiyet atmosferinde gerçekleşmesi, katılımın yüksek olmasını sağladı. Kongre alanında geleneksel Aydın yemekleri; keşkek, yuvarlama ve diğer yöresel lezzetler sunularak misafirler ağırlandı.

Başkan Hakan Ülken'in değerlendirmesi:

2013 yılından bu yana Aydın Ticaret Odası Başkanlığı görevini sürdüren Hakan Ülken, genel kurulu üyeleri tek tek karşılayıp ağırladı. Ülken, görevde kaldığı sürece ilk günkü şevkle çalıştıklarını vurguladı ve "Bu yoğunluk bize güven veriyor, ancak sorumluluğumuzu da arttırıyor. Canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle devam eden döneme ilişkin kararlılığını ifade etti.

Ülken, 2013'te 35 yaşında başkan seçilmiş olup, halen aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Genel Kurul Delegesi, GEKA Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Parlamentosu Şirketler Meclisi (MEPE) Üyesi ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Bu görevlerle hem Aydın'ı hem de yurtdışındaki görevlendirmelerde Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

Seçimlerin sakin ve katılımcı bir atmosferde gerçekleşmesi, oda içindeki birlik mesajını güçlendirdi. Tek listeyle gidilen seçimlerde bile sandığa olan ilginin yüksek olması, üyelerle yönetim arasındaki iletişimin canlı olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

Genel kurulun ardından Aydın iş dünyası temsilcileri, toplantı ve ikramlar vesilesiyle uzun süredir görüşemeyen üyelerle bir araya gelme fırsatı buldu; etkinlik, bölgedeki ticari ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağladı.

ÜLKE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ AYDIN'DA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE (TOBB) BAĞLI SEÇİMLER BAŞLADI. 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 4 YILDA BİR GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLER ÇERÇEVESİNDE AYDIN TİCARET ODASI TARİHE GEÇECEK BİR GENEL KURULA İMZA ATTI. ADETA DÜĞÜN HAVASINDA GERÇEKLEŞEN SEÇİMLERE MEVCUT BAŞKAN HAKAN ÜLKEN ÖNDERLİĞİNDE TEK LİSTE İLE GİDİLMESİNE RAĞMEN ÜYELER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.