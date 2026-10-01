Aydın trafiğine nefes: Köşk-Dalama bağlantı yolu ve 27 metrelik Köşk Çayı Köprüsü

çalışmanın kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu devam eden yol ve köprü çalışmaları hakkında bilgi verdi. Belediye ekipleri, Köşk ve Dalama mahallelerine hizmet verecek bağlantı yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 5 bin 300 metrelik bağlantı yolunun 3 bin 200 metresi Köşk ilçesine çevre yolu olarak hizmet verecek şekilde planlandı. Proje kapsamında ayrıca 27 metre uzunluğunda bir Köşk Çayı Köprüsü inşa ediliyor.

ulaşıma etkisi:

Yetkililer, projenin bölgedeki trafik yükünü hafifleteceğini ve ulaşımı kolaylaştıracağını belirtiyor. Çerçioğlu, çalışmalara ilişkin paylaşımında şunları söyledi: "Köşk Çayı Köprüsü’nün imalatının ardından trafiğe açacağımız Köşk-Dalama bağlantı yolumuz şimdiden Aydınımıza hayırlı olsun".

İşlemler tamamlandığında, bağlantı yolunun hem ilçeler arası erişimi hızlandırması hem de yerel trafiğin rahatlaması hedefleniyor. Belediye ekipleri proje uygulaması ve denetimini sahada sürdürmeye devam ediyor.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "KÖŞK-DALAMA BAĞLANTI YOLUMUZ ŞİMDİDEN AYDINIMIZA HAYIRLI OLSUN"