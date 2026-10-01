Aydın valisi Varol huzurevinde büyüklerle buluştu

ziyaretin ayrıntıları:

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Varol huzurevi sakinleriyle uzun uzun sohbet etti, onlarla yakından ilgilendi ve günlerini kutladı.

vali varol'un vurguları:

Vali Varol, büyüklerin aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekerek onlara duyduğu saygı ve hürmeti dile getirdi. Ziyarette, tüm büyüklere sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Aydın Valiliği'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Hayatımıza tecrübeleriyle değer katan başımızın tacı büyüklerimiz, dünümüz ile bugünümüz arasındaki en kıymetli köprüdür. Sevgileriyle hayatımıza sıcaklık, varlıklarıyla ailelerimize ve toplumumuza güç katan tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice yıllar diliyor, ellerinden öpüyoruz".

Ziyaret, 1 Ekim vesilesiyle huzurevi sakinleriyle kurulan yakın iletişim ve büyüklerin toplum içindeki rollerine dikkat çeken mesajlarla son buldu.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA AYDIN HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.