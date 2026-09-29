Aydıncık'ın taşları pazarda değer kazanmayı bekliyor

Aydıncık sahasında tespit edilen rezervler:

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Üzümlü köyü çevresinde 281 hektarlik alanda yürütülen çalışmalar, bölgedeki yarı değerli taş potansiyelini ortaya koydu. Sondaj ve karot incelemeleri sonucu ametist, kuvars, kalsedon, agat ve akik gibi minerallerin varlığı belirlendi. Yapılan saha çalışmalarıyla taşların yüzeyden derinliklere doğru kalitesinin arttığı, daha derin seviyelerde daha mor ve kaliteli ametistlere ulaşıldığı kaydedildi.

Eski belediye başkanı Ahmet Demirel tarafından aktarıldığı üzere, bölge genelinde adım atılan birçok noktada rezerv bulunduğu, derinlere inildikçe farklı minerallerin ortaya çıktığı tespit edildi. Saha raporlarında 100 metrenin üzerinde sondaj ve karot çalışması yapıldığı belirtilirken, ayrıca sondajlarda 17 metrede kömür tespiti ve 1,5 metrelik kömür kesitine rastlandığı ifade edildi.

işleme ve katma değer hedefleri:

Demirel, rezervin çıkarılmasının tek başına yeterli olmayacağını vurgulayarak taşların işlenip katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini belirtiyor. Bu amaçla 2008 yılında Halk Eğitim bünyesinde taş işlemeciliği kursları açıldığı, yörede el emeğine dayalı üretimin başlatılmaya çalışıldığı hatırlatıldı. Bölgedeki madenlerin hem iç hem de dış pazara sunulabilecek nitelikte ürünlere dönüştürülmesinin planlandığı ifade edildi.

Demirel ayrıca, alanda sahip olunan ruhsat kapsamında kuvars ve kristallerin 4. grup madencilik kapsamında değerlendirildiğini ve sayılan madenlerin işletmeye açılma imkanının bulunduğunu belirtti. Kuvarsın olduğu alanlarda başka minerallerin de görülme olasılığına dikkat çekildi.

devlet desteği ve izlenecek yol:

Rezervin Yozgat ve ülke ekonomisine kazandırılması için yürütülecek işlemlerde devlet desteğinin önemine dikkat çekiliyor. Demirel, taşların yer altından çıkarılması, işlenmesi ve pazarlanması için gerekli fizibilite, yatırım ve eğitim çalışmalarının yapılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca saha için hazırlanan haritalarda bölgenin bir altın kuşağı içinde yer aldığına dair veriler bulunduğu; ancak altın veya elmas için henüz ayrı bir çalışma başlatılmadığı bildirildi.

Çalışmaların önümüzdeki dönemde rezervin niteliğini daha ayrıntılı belirlemeye, işleme kapasitesini planlamaya ve bölgede sürdürülebilir bir ekonomik model kurulmasına odaklanması bekleniyor. Aydıncık'taki potansiyelin değerlendirilebilmesi için teknik incelemeler, yatırımcı ilişkileri ve eğitim desteklerinin hızlandırılması öne çıkan gereklilikler arasında yer alıyor.

AYDINCIK İLÇESİNDE 281 HEKTARLIK ALANDA TESPİT EDİLEN AMETİST, KUVARS, KALSEDON VE AGAT GİBİ YARI DEĞERLİ TAŞLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.