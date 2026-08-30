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Aydın’da 30 ağustos coşkusu anıttan valiliğe törenlerle sürdü

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Atatürk Anıtı'na çelenk töreni, konuşma ve gösterilerle kutlandı; vali tebrikleri kabul etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:05

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın’da 30 ağustos coşkusu anıttan valiliğe törenlerle sürdü

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı törenlerle anıldı

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Etkinlikler Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı ve gün boyunca devam eden resmi programlarla sürdü.

Çelenk sunumu ve protokol töreni:

Törende çelenkleri Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanlığı sırasıyla anıta bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Resmi tören, devlet ve askeri protokolün katılımıyla resmî bir çerçevede gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemi üzerine yapılan konuşma:

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Binbaşı Oktay Eren yaptı. Eren, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi açısından dönüm noktası olduğunu vurguladı. Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu'nun işgali ve Sevr Antlaşması'nın dayatmalarına değinen Eren, Kurtuluş Savaşı sürecinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un düşmana ağır darbe vurduğunu belirtti.

Konuşmada ayrıca Dumlupınar'daki zaferin milletin bağımsızlığını güvence altına aldığı, takip harekatıyla da 9 Eylül'de İzmir'in kurtarıldığının hatırlatıldığı belirtildi. Binbaşı Eren, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete intikal etmiş gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kültürel etkinlikler ve valilikte tebrikat:

Tören kapsamında şiirler okundu ve halk oyunları ekibi düzenlediği gösterilerle beğeni topladı. Resmî programın ardından Aydın Valiliği’nde gerçekleştirilen tebrikat töreninde de Vali Dr. Osman Varol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gelen tebrikleri kabul etti. Gün, hem resmi törenleri hem de kültürel etkinlikleriyle toplumsal belleği canlı tutmayı amaçladı.

Program, zaferin tarihsel önemine vurgu yapan konuşmalar ve halka açık gösterilerle tamamlandı; kent genelinde törenlere katılanlar günün anlamına uygun anma ve kutlama görüntüleri oluşturdu.

AYDIN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

AYDIN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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