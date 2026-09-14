Aydın'da ahilik geleneği şed kuşağı töreniyle sürdü

Tören ve çelenk sunumu:

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen Ahilik Haftası programı, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.

Programa ilişkin konuşma yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ahilik kültürünün Anadolu’da kardeşlik, dayanışma, dürüst ticaret ve güzel ahlakı temsil ettiğini vurguladı. Künkcü, bu anlayışın çarşı ve pazarların vicdanı olduğunu belirtti.

Şed kuşak ve ödüller:

Törenin resmi bölümünün ardından Ahilik komitesi, Aydın Valisi Dr. Osman Varolu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında valilik salonunda İlin Ahisi seçilen lokantacı Halil İbrahim Köseye şed kuşak kuşatılarak ödülü takdim edildi.

Aynı programda İlin ve Yılın Kalfası Mehmet Ali Kıratlı ile İlin Çırağı Deniz Coşkun da ödüllendirildi. Ayrıca mesleki başarı gösteren Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine de ödüller verildi; bu ödüller, geleceğin esnaf ve sanatkârlarının teşvik edilmesine yönelik sembolik bir destek olarak sunuldu.

Program, Valilik önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Tören, yerel yöneticiler, esnaf temsilcileri ve mesleki eğitim paydaşlarının katılımıyla Ahilik geleneğinin güncel ve toplumsal boyutlarını öne çıkaran bir etkinlik olarak kayda geçti.

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