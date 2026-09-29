Aydın'da aile hekimleri tanı ve tedavi yaklaşımlarında güncel bilgiyle buluştu

eğitim programı koordinasyonla sürüyor

Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik olarak planlanan ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen eğitim programı, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın'da devam etti. Programa katılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına, günlük pratiklerde uygulanabilir güncel yaklaşımlar aktarıldı.

Eğitim içeriği ve öncelikler:

Eğitimlerde öncelikle koruyucu hekimlik uygulamaları ile bulaşıcı ve kronik hastalıkların erken tanı ve izlem stratejileri ele alındı. Ayrıca güncel klinik uygulamalar, tanı süreçlerindeki güncel yaklaşımlar, sağlık hizmet basamakları arasındaki entegrasyon ve hasta takip ile yönetim süreçleri ayrıntılı şekilde tartışıldı. Programın amacı, birinci basamak hizmetlerdeki beceri ve koordinasyonun artırılması olarak belirtildi.

Eğitmenlere teşekkür ve programın hedefi:

Programa katkı veren Uzm. Dr. İlker Yılmaz, Uzm. Dr. Mustafa Gürkan Kutucularoğlu, Uzm. Dr. Pınar Ülken, Uzm. Dr. Mehmet Candan, Uzm. Dr. Nazmiye Akis, Uzm. Dr. Hayriye Cisem Akyıldız, Uzm. Dr. Maide Akay Çiftçi, Uzm. Dr. Özgecan Elçi ve Uzm. Dr. Bilal Kılıç'a, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü adına teşekkür belgeleri verildi. Belgeler, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hekimlerin sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli sorumluluk taşıdıklarını vurgulayarak eğitimlere katkı sağlayan uzmanlara teşekkür etti. Şenkul, "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar" eğitimlerinin aile hekimlerinin güncel bilgi ve uygulamalarla desteklenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, programın aile hekimliği hizmetlerinin niteliğini geliştirmeye katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

AYDIN’DA GÖREV YAPAN AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK 'TANIDAN TEDAVİYE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR' EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA, KORUYUCU HEKİMLİK, GÜNCEL KLİNİK UYGULAMALAR, SAĞLIK HİZMET BASAMAKLARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON VE HASTA YÖNETİM SÜREÇLERİ ELE ALINDI.