Aydın'da başkan Özlem Çerçioğlu itfaiye haftasında ateş savaşçılarını kutladı

ziyaret ve kutlama:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İtfaiye Haftası nedeniyle Belediye'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini ağırladı. Ziyaret, kurum içi dayanışma ve mesleğin önemine vurgu yapan bir program çerçevesinde gerçekleşti.

Ev sahibi olarak Çerçioğlu, ekiplerle kısa sohbetler yapıp çalışmalarını dinledi; itfaiye teşkilatının zorlu koşullarda sürdürdüğü görevine teşekkür etti.

mücadele ve fedakârlığın vurgulanması:

Ziyarette konuşan İtfaiye Daire Başkanı, ekiplerin hizmetlerini ve yönetime sundukları katkılar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Kurum temsilcileri, yangın ve acil müdahale süreçlerinde koordinasyonun önemine dikkat çekti.

'Mesai mefhumu gözetmeksizin her şartta özveriyle görev yapan ateş savaşçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz olmak üzere tüm itfaiyecilerimizin haftası kutlu olsun' sözleriyle Çerçioğlu, itfaiyecilerin fedakârlığını kamuoyuna hatırlattı.

yerel ve ulusal müdahaleler:

Başkan Çerçioğlu ayrıca, Aydın başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yangınlara müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevine dikkat çekti. Belediye yönetiminin personel ve ekipman desteklerinin süreceği mesajı ziyaret boyunca yinelendi.

Ziyaret, itfaiye teşkilatının çalışmalarına yönelik teşekkürlerin iletilmesi ve ekiplerin motivasyonunun artırılması amacıyla sonlandırıldı. Başkan Çerçioğlu, buluşmanın ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİNİ AĞIRLAYAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, ZORLU ŞARTLARDA GÖREV YAPAN İTFAİYECİLERİN HAFTASINI KUTLAYARAK ÇALIŞMALARINDA DESTEKLERİNİN SÜRECEĞİNİ İFADE ETTİ.