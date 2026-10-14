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Aydın'da bir haftada etiketsiz gıdaya baskın: piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL

Efeler ve Köşk'te 5-13 Ekim'de yapılan 6 operasyonda piyasa değeri 2.846.600 TL olan etiketsiz sıvı yağ, işlenmiş gıda, incir, bal ve sucuk ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın'da bir haftada etiketsiz gıdaya baskın: piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL

Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ekim 2026 - 13 Ekim 2026 tarihleri arasında Efeler ve Köşk ilçelerinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Operasyonlarda toplamda piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL olan ürünler ele geçirildi. Bunlar arasında 500 litre etiketsiz sıvı yağ, 1 ton etiketsiz işlenmiş gıda, 4 bin 439 kilogram uygun şartlarda saklanmayan kuru incir, bin 500 kilogram etiketsiz bal ve 65 kilo etiketsiz sucuk yer alıyor.

uygulanan idari yaptırımlar:

Ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak ürün sahibi şahıslara toplam 1 milyon 859 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

AYDIN&#039;IN EFELER VE KÖŞK İLÇELERİNDE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN 6 AYRI OPERASYONDA TOPLAMDA...

AYDIN'IN EFELER VE KÖŞK İLÇELERİNDE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN 6 AYRI OPERASYONDA TOPLAMDA PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 846 BİN 600 TL OLAN ETİKETSİZ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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