Aydın'da bir haftada etiketsiz gıdaya baskın: piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL

Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ekim 2026 - 13 Ekim 2026 tarihleri arasında Efeler ve Köşk ilçelerinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Operasyonlarda toplamda piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL olan ürünler ele geçirildi. Bunlar arasında 500 litre etiketsiz sıvı yağ, 1 ton etiketsiz işlenmiş gıda, 4 bin 439 kilogram uygun şartlarda saklanmayan kuru incir, bin 500 kilogram etiketsiz bal ve 65 kilo etiketsiz sucuk yer alıyor.

uygulanan idari yaptırımlar:

Ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak ürün sahibi şahıslara toplam 1 milyon 859 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

AYDIN'IN EFELER VE KÖŞK İLÇELERİNDE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN 6 AYRI OPERASYONDA TOPLAMDA PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 846 BİN 600 TL OLAN ETİKETSİZ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.