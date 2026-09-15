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Aydın'da büyükbaşların tamamı hedefiyle sonbahar şap aşısı seferberliği

Aydın'da 14 Eylül-13 Kasım 2026 arasında yapılacak kampanyayla büyükbaşların tamamının şap aşısı ve küpe kontrollerinin tamamlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da büyükbaşların tamamı hedefiyle sonbahar şap aşısı seferberliği

kampanya başladı:

Aydın il genelinde hayvan hastalıkları ve olası salgınların önüne geçmek amacıyla sonbahar şap aşısı kampanyası başlatıldı. Kampanyanın başlangıcı, Efeler ilçesine bağlı Alanlı Mahallesinde gerçekleştirildi. Çalışmaların 14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütüleceği bildirildi.

uygulama ve hedefler:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yetiştiricilere bildirilecek tarihlerde, işletmelerdeki büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanması sağlanacak. Yetkililer, il genelindeki büyükbaş hayvan varlığının tamamının aşılanmasının hedeflendiğini vurguladı. Aşı uygulamalarının zamanında ve eksiksiz yapılmasının, hastalığın yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

küpe ve saha çalışmaları:

Kampanya süresince yalnızca aşı uygulamaları değil, aynı zamanda düşen hayvan küpelerinin yeniden takılması işlemleri de gerçekleştirilecek. Çalışmaların sonunda il genelinde aşısız ve küpesiz büyükbaş hayvan bırakılmaması amaçlanıyor. Yetkililer, yetiştiricilere belirlenen tarihleri takip etmeleri ve tüm hayvanlarını aşılatmaları yönünde çağrıda bulundu.

AYDIN’DA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN TAMAMININ AŞILANMASININ HEDEFLENDİĞİ SONBAHAR ŞAP AŞI KAMPANYASI...

AYDIN’DA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN TAMAMININ AŞILANMASININ HEDEFLENDİĞİ SONBAHAR ŞAP AŞI KAMPANYASI BAŞLARKEN, ÇALIŞMALAR 13 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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